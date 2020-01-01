Уряд Німеччини офіційно схвалив завершення будівництва "Північного потоку-2" й має намір надавати підтримку всім компаніям, які беруть участь у будівництві.

Про це повідомляє Главред.

"Кабмін ФРН на сайті оприлюднив документ, в якому зазначено, що Німеччина ставиться до проекту, як до економічно вигідної перспективи", - йдеться в повідомленні.

На думку німецької влади, уповільнення будівництва "Північного потоку-2" загрожує енергобезпеці країни. Вони вважають, що інфраструктура країни досить диверсифікована, щоб забезпечити постачання країни ресурсами на час тимчасової зупинки будівництва.

"В Берліні зазначили, що вважають санкції з боку Вашингтона недоречними, але при цьому не вимагатимуть від Штатів матеріальної компенсації", - підкреслює видання. Крім того, німецька ділова газета Handelsblatt стверджує, що Федеральне агентство з мереж відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на виведення "Північного потоку-2" з-під дії норм газової директиви Європейського союзу.

Як повідомлялося раніше, польський уряд планує накласти арешт на активи корпорації "Газпром" у Європі як компенсацію, яку Арбітражний суд у Стокгольмі (Швеція) присудив до виплати енергетичного концерну PGNiG (Пгніг) - в рамках розгляду скарги офіційної Варшави на ціни за поставлений до республіки російський газ.



