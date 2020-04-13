Денісова засуджує вандалізм щодо релігійних святинь в окупованому Криму

08:30 05.05.2020   Крым

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова засуджує прояви вандалізму щодо релігійних святинь та прояву мови ворожнечі до корінних народів кримського півострова.

Про це повідомляє у Facebook Офіс Омбудсмана України, передає Укрінформ.

«Наприкінці квітня в окупованому Криму скоєно акт вандалізму проти кримськотатарського народу в результаті якого було пошкоджено мечеть у с. Черемисівка Білогірського району. Особливого занепокоєння викликає факт прояву вандалізму саме на початку священного для мусульман місяця Рамадан», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що відповідні дії є небезпечним проявом розпалювання ненависті й агресії до представників кримськотатарського народу та можуть призвести до міжконфесійного протистояння, що є неприпустимим.

«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини засуджує прояви вандалізму щодо релігійних святинь та прояву мови ворожнечі до корінних народів кримського півострова», - наголосили в Офісі Омбудсмена.

В Офісі зазначили, що «на жаль, змушені констатувати про збільшення фактів порушення прав людини в Криму на релігійному підґрунті, останнім з яких був арешт Сергія Філатова та Артема Герасимова у зв’язку із богослужінням та належності їх до релігійної організації «Свідки Єгови».



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