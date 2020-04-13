Меджлис крымскотатарского народа написал обращение к главе Киева Виталию Кличко в связи с Днем памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая.

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передают Крым.Реалии.

Он опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий документ, в котором указано, что в складывающейся в связи с коронавирусом ситуации, в этом году подготовка большинства мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, стала невозможной. А потому очень важное значение приобретет «соответствующее оформление улиц и площадей города Киева».

Так, Меджлис попросил киевского главу дать поручения об «оформлении 18 мая 2020 черными траурными лентами государственных флагов Украины, которые установлены над административными зданиями или на флагштоке у Киевского городского совета, районных советов, структурных подразделений городской и районной власти (главных управлений, управлений самостоятельных отделов) и подчиненных им учреждений, других государственных и коммунальных учреждений».

Также в документе указывается просьба разместить на наружной рекламе разработанного «Крымским домом» изображения, которое «отражает суть трагедии крымскотатарского народа 18 мая 1944 года».

Кроме этого, Меджлис попросил «избегать в день 18 мая 2020 официальных развлекательных массовых мероприятий на улицах и площадях города».

Напомним, в 2019 году 18 мая прошла всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар. Траурные мероприятия провели не только в Украине, но и во многих странах мира.

В Крыму, аннексированном Россией, в 2019 году траурные мероприятия, кроме официальных, были запрещены, а попытки их проведения пресекались.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах депортации крымскотатарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

В этот день проходят траурные мероприятия памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.