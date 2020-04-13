Омбудсмен повідомляє про погіршення здоров’я у кримськотатарських бранців Кремля

08:01 05.05.2020   Крым

Проблеми зі здоров’ям наразі спостерігаються у кількох кримських татар, які незаконно утримуються в РФ і тимчасово окупованому Криму.

Про це у Facebook написала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«Погіршився стан здоров'я в Умера Шабанова, у якого проблеми з серцем і кишківником. Рустем Сейтхалілов скаржиться на постійні сильні головні болі та проблеми з сечостатевою системою. Білял Аділов скаржиться на набряк ніг та постійний кашель, який не проходить більш як два тижнів. Сильний задушливий кашель також турбує Рустема Шейхалієва та Енвера Аметова, в останнього була підозра на туберкульоз легенів. У Джеміля Гафарова загострилися хронічні хвороби, Аліма Карімова турбують сильні шлункові болі», - поінформувала Денісова.

Окрім того, за її словами, Яшар Муедінов і Раїм Айвазов піддаються психологічному впливу з боку керівництва психіатричної лікарні під час проходження примусової судово-психіатричної експертизи.

Вона підкреслила, що в умовах пандемії COVID-19 українці, які незаконно утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму, досі не забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфекторами та ліками.

«Наголошую, незабезпечення належних умов тримання може мати фатальні наслідки, адже ув'язнені перебувають в групі осіб з найбільшим ризиком інфікування», - уточнила український омбудсмен.

Окрім того, за її словами, понад 70 днів незаконно засудженого кримського татарина Еміля Джемаденова безпідставно утримують в ШІЗО в ФКУ ВК 16 ФСВПР Росії по Республіці Башкортостан, а інші бранці Кремля тримаються у нелюдських умовах.

«Отримую численні повідомлення від кримських татар, які утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму, про поміщення їх без будь-яких пояснень в штрафні ізолятори виправних колоній та про неналежні умови їх утримання. Зокрема, площа приміщення на одного ув'язненого не відповідає встановленим нормам, відсутня гаряча вода, природна та штучна вентиляція, у камерах є таргани, щури та миші, а керівництво пенітенціарних установ постійно здійснює психологічний тиск», - відмітила Денісова.

Вона повідомила, що всі ці зазначені порушення суперечать нормам статей 2, 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, пунктам 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, а також статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу РФ.

«Закликаю Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову терміново відреагувати та вжити заходів з метою забезпечення належних умов тримання і надання медичної допомоги всім незаконно утримуваним громадянам України з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з попередження від 25 березня 2020 року, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО», - підкреслила Денісова.

Вона також закликала міжнародну спільноту відреагувати на систематичне ігнорування РФ міжнародного права та порушення прав і свобод громадян України, які досі залишаються бранцями Кремля та посилити спільний тиск для повернення всіх на Батьківщину.



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