Рубль начал первый торги мая на Московской бирже падением до минимума за две недели к доллару и евро.



На фоне снижения цен на нефть и фондовых индексов в Европе курс доллара на открытии сессии едва не пробил отметку 76 рублей, а евро - превышал 83 рубля, пишет finanz.ru.



На 15.16 мск сделки с расчетом «завтра» проходят по 75,2250 рубля за доллар (+1,12%) и 82,2825 рубля за евро (+1,02%) с повышением курса на 73 копейки и 68 копеек соответственно.



«Быков нервируют нападки Дональда Трампа на Китай», - говорит старший аналитик «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Американские власти обвинили Пекин в сокрытии информации о распространении коронавируса и пригрозили новыми пошлинами на импорт. В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии «весомых доказательств» того, что источником коронавируса, вызвавшего пандемию Covid-19, стала лаборатория в Ухане.



«Очередной виток эскалации отношений двух крупнейших экономик мира отрицательно сказывается на настроениях инвесторов, так как ухудшает перспективы восстановления активности бизнеса», - говорит Сабитов.



Торги на фондовых площадках Азии завершились падением японского Nikkei на 2,84%, HangSeng в Гонконге просел на 4,5%. Фондовые индексы Европы снижаются на 3-5%.



Июньский фьючерс на нефть Brent дешевеет на 0,64% - до 26,29 доллара за баррель, контракты на WTI теряют 2,58% и торгуются на отметке 19,25 доллара за бочку.



«Рост геополитической напряженности между США и Китаем, а в некотором смысле и всего мира против Китая давит на развивающиеся рынки», - говорит содиректор по глобальным инструментам с фиксированной доходностью в Eaton Vance в Бостоне Эрик Стейн.



Валюты EM дешевеют вслед за юанем, который заметно просел пятницу и продолжает снижаться на торгах в понедельник. На офшорном рынке китайская валюта стоит 7,15 за доллар против 7,06 юаня за доллар 30 апреля.



Инвесторы предпочитают уходить в защитные активы, отмечает Сабитов: дорожают гособлигации США и золото. Ставка 10-летних казначейских бумаг Штатов опустилась почти до 0,6% годовых, а цена тройской унции поднялась выше 1700 долларов.



Рубль продолжает поддерживать ЦБ, продавая валюту из резервов, однако чем выше забираются нефтяные котировки, тем меньше становятся интервенции регулятора, напоминает начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.



В мае-июне локально конъюнктура для рубля может ухудшиться по двум причинам, отмечает он. Во-первых, приток валюты России начнет сокращаться, так как экспортная выручка пойдет уже по ценам 15-20 за баррель баррель, а начиная с июня появится дополнительный фактор в виде снижения объемов добычи.



Во-вторых, вырастет спрос на валюту, поскольку импорт на фоне постепенного выхода из карантинов и адаптации потребителей, начнет восстанавливаться. Впрочем, этот процесс будет идти медленно и, вероятно, растянется до июня, считает Сусин.