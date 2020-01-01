Экипаж корабля Каспийской флотилии ликвидировал пожар на учении

19:15 04.05.2020   Россия

На Каспийской флотилии (КФл) с экипажем малого ракетного корабля «Град Свияжск» проведено учение по ликвидации пожара.

По замыслу в одном из отсеков корабля КФл возникло возгорание. Личный состав аварийно-спасательной группы немедленно приступил к локализации и ликвидации пожара, пишет пресс-служба Минобороны России.

При помощи специального противопожарного средства моряки спасательной группы нейтрализовали очаг возгорания и не допустили распространения огня в другие отсеки.

Также аварийно-спасательная группа отработала нормативы по ликвидации пробоины в корпусе.



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