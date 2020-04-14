Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1 - 4 мая

21:00 04.05.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 1 - 4 мая прошли следующие мероприятия:

1. В Ставропольском крае военнослужащие подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальное учение с применением бронеавтомобилей «Тигр» с модулем дистанционного управления «Арбалет» по отражению атаки ударных дронов условного противника.

По замыслу учения военнослужащие поста наблюдения за воздушной обстановкой обнаружили в небе беспилотные летательные аппараты, после чего по тревоге были подняты подразделения быстрого реагирования с бронеавтомобилем «Тигр», оснащенным модулем дистанционного управления «Арбалет» и способным уничтожать воздушные объекты огнем из пулемета.

Расчет противовоздушной обороны обнаружил более 10 воздушных объектов и провел их условное уничтожение.

Комплекс «Арбалет» на базе бронеавтомобиля «Тигр» обнаруживает и распознаёт типовую цель при узком поле зрения на дальности не менее 2,5 тыс. м. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и с распознаванием цели не менее 1,5 тыс. м.

Модуль вооружен 12,7-мм пулемётом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» не более 250 кг.

2. В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии ЮВO военнослужащие переведут на режим летней эксплуатации свыше 7 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ).

К новому учебному периоду, который начнется 1 июня, в соединениях и воинских частях будут подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые тягачи, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оперативные тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М».

В ходе работ на каждой единице вооружения и военной техники будет выполнено до 50 технических операций, при этом планируется использовать более 300 т моторных и трансмиссионных масел и около 40 т пластичных смазок.

К работам привлекаются также и специалисты предприятий-изготовителей военной техники.

Ранее с экипажами боевых машин и водителями автомобилей провели занятия по соблюдению требований безопасности и противоэпидемиологических мероприятий.

3. Снайперы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Чечне на учении отработали тактику «горнолесной охоты».

Снайперские пары совершали скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, бесшумно обходя сторожевые заставы с целью ликвидации командиров «вражеских» подразделений.

После «ликвидации» указанных целей снайперы «исчезали» в лесу, используя навыки маскировки с применением подручных средств. Учения были организованы в соревновательной форме: одну задачу выполняло одновременно несколько снайперских пар.

Кроме того, были выполнены задачи по ликвидации разведывательных беспилотников. При возникновении опасности обнаружения группы - снайперы вели прицельный огонь, уничтожая воздушные цели.

4. Артиллерийские подразделения соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье приняли участие более чем в 100 тактических учениях различного масштаба в зимнем периоде обучения.

В мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 500 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Торнадо-Г».

Также в зимнем периоде обучения ракетные войска и артиллерии 58-й армии ЮВО провели около 30 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии и израсходовали около 10 тыс. снарядов и мин. Половина стрельб прошла в темное время суток.

По итогам контрольных занятий и проверок первое место заняла отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная в Республике Северная Осетия – Алания во Владикавказе.

5. В зимнем периоде обучения подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 49-й армии ЮВО в Краснодарском крае и на Северном Кавказе выполнили более 700 боевых стрельб и электронных пусков ракет в рамках тактических учений в формате противовоздушных боёв.

На полигонах зенитчики отрабатывали задачи по обеспечению действий мотострелковых подразделений в условиях применения противником высокоточного оружия и радиоэлектронного подавления и выполнили стрельбы из ЗСУ «Шилка», ЗРК «Стрела-10» и ПЗРК «Игла», а также уникальных зенитно-ракетных систем С-300В4.

В ходе учений совершенствовались навыки уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью около 300 м/с на высоте до 1000 м и на дальностях до 5 тыс. м.

Для обучения стрелков-зенитчиков использовался имитатор воздушной цели. Около половины занятий прошли ночью или в условиях ограниченной видимости.

Особенностью мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения стали учебные противовоздушные бои, в которых роль условного воздушного противника выполняла авиагруппа новейших штурмовиков Су-25СМ3 и истребителей Су-30СМ 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.



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