3 мая, во Всемирный день свободы печати, МИД Украины призвало мировое сообщество усилить давление на государство-оккупанта, Россию, для освобождения крымскотатарских журналистов.

Оккупанты незаконно удерживают в местах несвободы журналистов и активистов, крымских татар. Об этом сообщается на официальной странице МИД Украины в Twitter, пишет flot2017.



«Международное сообщество должно усилить давление, чтобы помешать российской оккупационной администрации ограничивать свободу слова во временно оккупированном Крыму, нарушать права журналистов и свободу прессы. Преследование крымскотатарских СМИ и блогеров вызывает особую тревогу», — говорится в сообщении.



В заявлении МИД Украины говорится о призыве международного сообщества «усилить давление на российские власти с целью освобождения крымскотатарских журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова и активиста движения за гражданские права Сервера Мустафаева».



Каждое 3 мая с 1994 года отмечается Всемирный день свободы печати.