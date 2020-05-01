Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
|20:30 04.05.2020
|Молдова
Премьер-министр Молдовы опроверг заявления о том, что в Молдове исчерпываются запасы пшеницы, назвав их спекуляциями оппозиции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
Премьер-министр Молдовы Ион Кику опроверг заявления о том, что в стране исчерпываются запасы пшеницы. Об этом он сказал после заседания вместе с президентом Игорем Додоном и спикером парламента.
По его словам, такие заявления являются "спекуляциями, которыми оппозиция пытается спровоцировать искусственный рост цен на пшеницу, хлеб и муку".
"В стране есть пшеница, достаточно ресурсов, продовольственной безопасности будет обеспечено. Некоторые политики из оппозиции уже говорят о том, что нет резерва... Уверяю граждан, те, кто в прошлом году пел нам о дырах в бюджете, а затем о том, что с нового года в стране не будет газа, и в феврале правительство не сможет выплатить заработные платы, и теперь делают заявления, чтобы вызвать панику и искусственный рост цен, в частности на пшеницу, хлеб и муку. Это их цель", - цитирует издание Иона Кику.
Он отметил также, что эта информация является тайной и "за ее разглашение эти люди должны быть привлечены к ответственности".
Премьер добавил, что на этой неделе правительство вместе со специалистами оценят ситуацию с продовольственной безопасностью.
Ранее партия "Платформа Достоинство и правда" (DA) предложила объявить в Молдове чрезвычайное положение из-за засухи.
Депутат DA Александр Слусар в комментарии NM рассказал, что из-за бесснежной зимы в этом году урожай пшеницы может составить около 300 000 тонн, тогда как обычно - 800 000 и более. Для внутреннего потребления, по его словам, стране нужно 600 млн тонн, и "пока не ясно, какие резервы у государства".
В Минагрополитики изданию сообщили, что запасов пшеницы Молдове хватит до конца года, даже если урожая не будет, но конкретных цифр не назвали.
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