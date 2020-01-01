Азербайджан выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительно 5 миллионов долларов.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе саммита Контактной группы Движения неприсоединения на тему «Мы вместе против COVID-19», который проходит в понедельник, 4 мая, в формате видеоконференции по инициативе главы государства, передает minval.az.

«Азербайджан выделяет дополнительно 5 миллионов долларов ВОЗ для поддержания стран-членов Движения неприсоединения, которые больше всего нуждаются в помощи в борьбе с пандемией», – сказал глава государства.

Эти средства предназначены для стран-членов из региональных групп в Африке, Азии и Латинской Америке, которые нуждаются в помощи.