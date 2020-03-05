Авіапатруль НАТО чотири рази за тиждень перехоплював літаки РФ над Балтією

17:15 04.05.2020   Россия

Винищувачі зі складу місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО минулого тижня чотири рази супроводжували літаки ВПС Росії.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише Укрінформ.

«27 квітня - 3 травня винищувачі, які виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, 4 рази розпізнавали і супроводжували військові літаки РФ, що летіли над Балтійським морем у міжнародному просторі», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 27 квітня Винищувачі повітряної поліції НАТО розпізнали російський літак Ан-26, який летів з Калінінградської області на материкову частину РФ з планом польоту, включеним радіолокаційним ретранслятором, підтримував зв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом.

Комі того, 28 квітня були розпізнані два літаки РФ Ту-160, а також два літаки Су-35, що летіли в Калінінградську область. Обидва літаки Су-35 літали без планів польоту, з вимкненими ретрансляторами і не підтримували радіозв'язок. Два Ту-160 літали з радіолокаційними транспондерами, без планів польоту, не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром.

Також 28 квітня авіапатруль НАТО розпізнав літак A-50 разом з двома літаками ескорту Су-27, які летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області в РФ. А-50 летів без радіолокаційного ретранслятора, з планом польоту, підтримував радіозв'язок. Обидва літаки Су-27 літали без планів польоту, без радіолокаційних ретрансляторів і не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром.

Наступного дня, 29 квітня, був розпізнаний російський літак Ан-12, який летів у Калінінградську область. У Калінінградській області літак розвернувся і продовжив політ у бік «материкової частини» РФ. Ан-12 літав без радіолокаційного ретранслятора, з планом польоту, підтримував радіозв'язок.

Як повідомлялося, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз у Литві й Естонії.



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