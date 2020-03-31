Германия, похоже, «похоронила» российский Северный поток-2

16:15 04.05.2020   Россия

Стоивший 10 млрд евро и заблокированный санкциями США проект «Северный поток-2» получил новый и, похоже, финальный удар со стороны властей Германии, которые «контрольным выстрелом» лишили газопровод последней надежды на окупаемость.

Как сообщает Handelsblatt, в пятницу Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС, пишет finanz.ru.

Регулятор немецкого энергорынка постановил, что «Северный поток-2» должен соответствовать европейским нормам конкуренции: поставщик газа («Газпром») не может быть одновременно владельцем трубы.

На практике это означает, что даже если газопровод будет достроен к концу 2020 года, половину его мощности - 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд - российской газовой монополии придется отдать независимым поставщикам.

Выполнить требования «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку-2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа. Иными словами, труба останется полупустой.
Проект строили в расчете на «лазейку» в европейском законодательстве: изначально требования газовой директивы не распространялись на морские трубопроводы. Еврокомиссия в 2017 году предложила ликвидировать такую возможность, но принятие поправок более года блокировала Германия. Ситуация резко изменилась после вмешательства Франции, заявившей о «стратегических проблемах», которые добавит Nord Stream 2 в напряженные отношения России с ЕС.

В апреле 2019-го Европарламент подавляющим большинством голосов (465 за, 95 против при 68 воздержавшихся) утвердил изменения законодательства и распространил газовую директиву на морские трубопроводы, приходящие из третьих стран.
10 января 2020 Nord Stream AG подала заявку на освобождение проекта от требований Газовой директивы. Компания ссылалась на то, что проект следует завершенным в мае 2019 года - то есть до того момента, как поправки вступили в силу. Под «завершением» предлагалось понимать окончание инвестиций, а не физическое завершение строительства.

Но Федеральное сетевое агентство ФРГ, как отмечает Handelsblatt, отвергло этот аргумент.

«Северный поток-2» в свете незаконченности реализации не выполняет условия Закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил», - заявил регулятор, добавив, что «об экономически-функциональном понимании (понятия завершение проекта - ред.) не может быть речи».

Nord Stream 2 AG, как ожидается, подаст протест в Высший земельный суд в Дюссельдорфе, который, скорее всего, перенаправит жалобу в Европейский суд. Шансы на успешное разбирательство невелики: чиновники в Брюсселе неоднократно заявляли о необходимости диверсифицировать поставки газа и снижать зависимость от России.

Надежды ротацию кадров не оправдались. Новая глава ЕК, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, поддержала позицию своего предшественника поляка Дональда Туска.
Nord Stream 2 несет «угрозу чрезмерной зависимости от российских энергоносителей», говорила она в июле, подчеркивая, что диалог с Россией необходимо вести «с позиции силы», потому что «Кремль не прощает слабости».

Напомним, строительство «Северного потока-2» было остановлено в конце декабря 2019 года после введения санкций США. На тот момент уложить по дну Балтийского моря оставалось менее 200 км трубы. Президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Ангелой Меркель 11 января заявил, что проект будет достроен и заработает не позднее первого квартала 2021 года.



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