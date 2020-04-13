Экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота России выполнил плановые практические полёты с палубы фрегата «Адмирал Эссен» в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает отдела информационного обеспечения ЧФ страны-агрессора, пишет издание Вести Крым.

В соответствии с полётным заданием вертолётчики во взаимодействии с экипажем фрегата провели тренировки по взлётам и посадкам на палубу корабля, как на ходу, так и при стоянке на якоре, в различное время суток.

С целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов.

В ходе проведения тренировки экипаж вертолета совершили 12 взлетов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Эссен».