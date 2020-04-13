В Севастополе построили реанимационный корпус для коронавируса, а врачей нет
|20:00 04.05.2020
|Севастополь
Так называемый «вриогубернатора» Севастополя Михаил Развожаев принял новый объект строительства в оккупированном Севастополе – корпус городской инфекционной больницы.
Корпус будет реанимационным. Его оборудуют для лечения пациентов с коронавирусом, пишет flot2017.
«Рядом блок реанимации, он (новый корпус) будет соединяться (с ним) шлюзом-переходником. Вся эта зона на это время будет оборудована под COVID-19. Логично было бы поставить здесь полноценные реанимационные койки. Здесь будут стоять аппараты искусственной вентиляции лёгких», – заявил Развожаев.
Реанимационный корпус после проверки Роспотребнадзора по оккупированому Крыму начнет работу с 6 мая.
Издание тмечает, что в Севастополе сохраняется проблема с нехваткой врачей. Более того, она осложнилась дефицитом врачей-специалистов, работающих в стационарах.
По словам Развожаева, севастопольские больницы лишь на треть укомплектованы врачами-реаниматологами. Данную проблему оккупанты пытались решить через «переучивание» врачей других специализаций. Но достигли только 30% укомплектования реаниматологами.
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