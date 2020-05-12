До кінця 2020 року навчальний катер Військово-Морських Сил ЗС України «Нова Каховка» проєкту УК-3 пройде плановий доковий ремонт і технічне відновлення окремих механізмів та агрегатів.

Про це повідомляє АрміяInform.

Катер «Нова Каховка» разом з іншими катерами «Сміла» та «Чигирин» входить до ланки навчальних катерів національного військового флоту, головне призначення яких – забезпечення проведення морської практики та підвищення практичної складової навчально-виховного процесу курсантів Інституту ВМС Національного університету «Одеська морська академія».



Варто зауважити, що останній доковий ремонт катер пройшов ще 2011 року в Севастополі. Під час планових ремонтно-відновлювальних робіт заводчани спочатку очистять зовнішню обшивку корпусу, зокрема надводний борт, підводну частину корпусу, пояс змінної ватерлінії від обростання, іржі та фарби. Далі проведуть очищення й дефектування якір-ланцюгів і демонтаж з очищенням гребних гвинтів.

Передбачено оновлення елементів донно-бортової арматури, проведення ремонту гвинто-рульового комплексу, системи охолодження дейдвудів, каналізаційних стоків, осушувальної й водяної протипожежної системи та цистерни з прісною водою, а також низка інших робіт, яких не можна виконати на плаву.

Крім того, на катері «Нова Каховка» відремонтують генератори, головний розподільний щит, щит живлення з берега, електричні машинні телеграфи, пристрій аварійно-попереджувальної сигналізації тривог машинного відділення. Також військові моряки запланували провести ремонт головного двигуна та електродвигуна кран-балки лівого борту навчального катера.

Завершення всіх робіт на катері заплановано до кінця листопада 2020-го. Попередньо на ці потреби буде виділено фінансовий ресурс розміром 15 млн грн.

Після проведення ремонтних робіт і технічного відновлення «Нова Каховка» має обов’язково пройти швартові та ходові випробування. І тільки після цих процедур катер буде повністю готовий до виконання завдань за призначенням.

Фото: АрміяInform