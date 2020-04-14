Больных коронавирусом в Москве начнут размещать в павильонах «Сокольников» и ВДНХ

19:30 04.05.2020   Россия

Временный стационар для зараженных новым коронавирусом размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.

Об этом сообщил в понедельник, 4 мая, заммэра Петр Бирюков, пишет finanz.ru.

Временный госпиталь сможет принять порядка 1,2 тысячи пациентов, также roder-конструкции возведут на территории ледового дворца в Крылатском, там разместят 1,1 тысячи койкомест.

«Во временных сооружениях типа roder размещаются около 3 тысяч коек. Также были выбраны несколько объектов, такие как [павильоны в парке] «Сокольники» - где-то на 1,2 тысячи койкомест, в [ледовом дворце] «Крылатское» - где-то на 1,1 тысячи мест, ВДНХ - около 1,7 тысячи койкомест. Огромный комплекс ЭКСПО - около 4 тысячи койкомест. И еще торговый центр "Москва" приблизительно на 1,8 тысячи», - цитирует Бирюкова ТАСС.

Готовятся 44 площадки для развертывания временных госпиталей на 10 тысяч коек для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, которые уже пойдут на поправку.

По словам Бирюкова, работы ведутся оперативно, задействованы сотрудники здравоохранения и социального блока, которые формируют задачи для проектировщиков: работы в павильонах ВДНХ и «Сокольниках» будут выполнены за две недели, в экспоцентре на Красной Пресне - за 20 дней.

Создание временного стационара для лечения пациентов с коронавирусом в 75-м павильоне ВДНХ завершат в течение двух недель. 

«На ВДНХ (в 75-м павильоне) мы работаем всего четыре дня, работы будут сделаны в течение двух недель. Такие [быстровозводимые] комплексы будут оборудованы санпропускниками, всем для обработки машин. Внутри будут отработаны системы вентиляции, системы кондиционирования, дополнительно "оформлена" вода. Конечно же, каждая койка будет оборудована системой медицинских газов, что очень важно на этапе лечения коронавируса. Здесь будут находиться противошоковые палаты, если необходимость такая будет, чтобы оказать помощь», - рассказал заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские торговые центры, спорткомплексы и ВДНХ рассматриваются как площадки для временных стационаров для пациентов с коронавирусом.

30 апреля Собянин сообщал, что больше половины больничных коек в столице занимают пациенты с коронавирусом, их около 17 тысяч человек.



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