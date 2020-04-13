Греческие парикмахерские, цветочные магазины и книжные магазины снова открылись в понедельник в рамках постепенного ослабления карантина, введенного шесть недель назад для сдерживания распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Парикмахерские работают только по предварительной записи. Небольшие розничные магазины, в том числе цветочные и книжные, салоны оптики и спа-услуг, также возобновили работу с понедельника.

Время работы магазинов, которым разрешено снова работать, вероятно, будет увеличено из-за высокого отложенного спроса.

Ожидается, что школы, рестораны и бары снова откроются в конце этого месяца. Отели начнут работать с 1 июня.

В общественном транспорте пассажиры должны носить маски и сохранять дистанцию. Полиция утром понедельника проверяет, соблюдают ли граждане требования.

Теперь греки больше не должны заполнять форму с указанием уважительной причины для выхода из дома.

В Греции, стране с населением 11 млн человек, зарегистрировано 2626 случаев заболевания COVID-19. 144 человека умерли в связи с вирусом - гораздо меньше, чем во многих других европейских странах.