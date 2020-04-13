Подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов считает, что на полуострове зараженных коронавирусной инфекцией больше, чем официально выявляется при тестировании.

Об этом он сказал 4 мая на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19, пишет Крым.Реалии.

Аксенов указал на то, что в оккупированном Крыму тестируют на коронавирус лишь тех, у кого есть явные сиптомы ОРВИ, гриппа и пневмонии.

«В Крыму может быть и негативный сценарий развития ситуации по коронавирусу. Если сейчас процесс выявляемости пойдет (вверх) с явными признаками, то в теории, в негативном прогнозе мы можем забить все наши обсерваторы и больницы. Еще, не дай бог, пойдут заражения медицинских работников, тогда вообще мы можем лишиться учреждений здравоохранения. Вот негативный прогноз. Его вероятность достаточно высока», – сказал Аксенов на заседании штаба.

"Глава Крыма" отметил, что понимает, что на территории полуострова больных больше, чем выявленных.

«К нам в руки попадают только те, у кого явные признаки ОРВИ присутствуют. Тогда мы уже тестируем на коронавирус. В остальных случаях тестирования нет, но эти люди являются разносчиками инфекции», – сказал Аксенов.