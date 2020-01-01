Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после окончания карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На всё про всё будет выделено 150 млн евро, пишет bgnews.



При этом одной компании можно будет дать не более 80 тысяч евро, а акционерный капитал разрешат наращивать за счет еврофондов только платежеспособным фирмам.



Все это требуется реализовать до 31 декабря 2020 года.