Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
|18:00 04.05.2020
|Болгария
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после окончания карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
На всё про всё будет выделено 150 млн евро, пишет bgnews.
При этом одной компании можно будет дать не более 80 тысяч евро, а акционерный капитал разрешат наращивать за счет еврофондов только платежеспособным фирмам.
Все это требуется реализовать до 31 декабря 2020 года.
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