Садовые товарищества Севастопля переводят на почасовую подачу воды

17:45 04.05.2020   Севастополь

Запаса Чернореченского водохранилища, которое является основным источником питьевой воды для оккупированного Севастополя, хватит до конца октября.

Это при условии не вводить ограничения подачи воды и если не изменится ситуация с притоком воды в водохранилище, сообщил т.н. "врио губернатора" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишут Примечания.

По его информации, сейчас Чернореченское водохранилище наполовину наполнено и, «условно говоря, оно пополняется — ниже половины <критической> отметки не уходит <вода>». Но, конечно, жителям города придется экономить воду, уточнил Развожаев.

«Прежде всего это касается использования питьевой воды как технической — здесь уже все мероприятия проводятся. С дачниками по моему поручению переговоры проведены, выработали решение, что те, у кого есть скважины, сейчас их открываем, у кого нет, им будет подаваться вода по часам.

Пока ограничения — только по садовым товариществам. В городе пока мы никаких ограничений не вводим», — сказал врио губернатора в эфире правительственного телеканала «СТВ».

В пресс-службе оккупационного правительства Севастополя сообщили, что для садовых товариществ, находящихся в южной части города, график почасовой подачи воды вводится с 15 мая.

СТ, у которых есть договоры на круглогодичное водоснабжение по уменьшенному диаметру водомера, продолжат получать питьевую воду в полном объеме. 

Садовые товарищества, имеющие на своем балансе рабочие скважины технической воды и имеющие лицензии, должны максимально использовать разрешенный дебет. Информация о рабочих скважинах должна быть предоставлена в Севприроднадзор и ГУП «Водоканал» для корректировки графика и времени подачи воды, в том числе необходимо предоставить списки скважин в нерабочем состоянии.



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