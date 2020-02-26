Единый день закладки кораблей для ВМФ России "ушел вправо"

17:00 04.05.2020   Россия

Карантинные меры, вызванные распространением коронавирусной инфекции, вынудили руководство ВМФ России отложить закладку четырех кораблей и двух подлодок с конца апреля на неопределенный срок. 

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал высокопоставленный источник в отрасли.

По его словам, другой возможный срок закладки, 9 мая, сейчас прорабатывается. Открытость церемонии для судостроителей, военных моряков, почетных гостей и журналистов зависит от ситуации с коронавирусом. "Технически и флот, и верфи к закладке готовы, однако, скорее всего, ее срок перенесут на более спокойное в эпидемиологическом плане время", – заключил собеседник издания.
28 апреля планировали заложить сразу шести новых единиц для флота: два фрегата проекта 22350 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, две многоцелевые атомные подлодки проекта 855М на "Севмаше" в Северодвинске и два универсальных десантных корабля на заводе "Залив" в Крыму.

Официальный представитель ВМФ РФ капитан I ранга Игорь Дыгало затруднился ответить на вопрос Mil.Press FlotProm о сроках закладки кораблей и подводніх лодок.

На "Северной верфи" изданию сообщили, что пока не могут прокомментировать эту информацию.



Ще на цю тему:

18:40 16.04.2020
Первый российский фрегат проекта 22350 с отечественными турбинами готовится к спуску на воду
11:40 16.04.2020
"Засветившийся" в оккупированном Крыму завод "Пелла" спустил на воду два патрульных катера
18:45 08.04.2020
Северная верфь планирует сдать фрегат 'Адмирал Касатонов' в конце мая – начале июня
19:00 31.03.2020
Строительство российского модернизированных БДК проекта 11711 задерживается
17:20 31.03.2020
В 2020 году ВМФ России получит 14 подводных аппаратов "Марлин-350"
12:40 30.03.2020
Испытания российского БДК "Петр Моргунов" пиостановлены
18:40 23.03.2020
В России сорвано производство дизелей для ВМФ
13:21 12.03.2020
Первый корвет проекта 20380 для ЧФ РФ, план по вводу в строй - декабрь 2020
11:00 05.03.2020
В Минобороны РФ обсудили строительство сухого дока на 35-м СРЗ и ход работ на "Адмирале Кузнецове"
12:00 26.02.2020
Зеленодольский завод в сентябре спустит на воду сторожевой корабль проекта 22160
11:20 26.02.2020
Погранслужба ФСБ начнет осваивать третий "Океан" уже в 2020 году
12:40 24.02.2020
Санкции: Постройка на керченском "Заливе" двух кабельных судов для ВМФ задерживается
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 04.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1 - 4 мая
20:15 04.05.2020
Рубль упал до 2-недельного минимума вслед за нефтью и юанем
19:30 04.05.2020
Больных коронавирусом в Москве начнут размещать в павильонах «Сокольников» и ВДНХ
19:15 04.05.2020
Экипаж корабля Каспийской флотилии ликвидировал пожар на учении
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
14:45 29.04.2020
Румунія почала створення суперечливої угорської автономії
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 04.05.2020
Украина призвала усилить давление на РФ для освобождения крымскотатарских журналистов
20:00 04.05.2020
В Севастополе построили реанимационный корпус для коронавируса, а врачей нет
19:45 04.05.2020
Навчальний катер ВМС «Нова Каховка» пройде доковий ремонт / Фото
18:30 04.05.2020
Оккупанты признают, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявлено
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд