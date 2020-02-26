Карантинные меры, вызванные распространением коронавирусной инфекции, вынудили руководство ВМФ России отложить закладку четырех кораблей и двух подлодок с конца апреля на неопределенный срок.

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал высокопоставленный источник в отрасли.

По его словам, другой возможный срок закладки, 9 мая, сейчас прорабатывается. Открытость церемонии для судостроителей, военных моряков, почетных гостей и журналистов зависит от ситуации с коронавирусом. "Технически и флот, и верфи к закладке готовы, однако, скорее всего, ее срок перенесут на более спокойное в эпидемиологическом плане время", – заключил собеседник издания.

28 апреля планировали заложить сразу шести новых единиц для флота: два фрегата проекта 22350 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, две многоцелевые атомные подлодки проекта 855М на "Севмаше" в Северодвинске и два универсальных десантных корабля на заводе "Залив" в Крыму.

Официальный представитель ВМФ РФ капитан I ранга Игорь Дыгало затруднился ответить на вопрос Mil.Press FlotProm о сроках закладки кораблей и подводніх лодок.

На "Северной верфи" изданию сообщили, что пока не могут прокомментировать эту информацию.