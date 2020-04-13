Чубаров: Перенесений через короновірус марш на Крим безсумнівно відбудеться

16:45 04.05.2020   Крым

Ініційована Меджлісом кримськотатарського народу міжнародна ненасильницька акція «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» - мирна хода з материкової України на територію окупованого Криму, яка раніше планувалася на 3 травня, але була скасована через пандемію коронавірусу, безсумнівно відбудеться.

Про це заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров, пише Центр журналістських розслідувань.

«3 травня 2020 року планувалося провести міжнародну акцію «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності». Однак безпрецедентні за своїми масштабами обмежувальні заходи, прийняті державами в зв’язку з розширенням COVID-19, змусили організаторів внести корективи щодо термінів проведення акції. Але, те, що акція відбудеться, ні в кого не повинно викликати сумнівів», – написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

«Отже, об’єднуємося і йдемо далі. Поки не обіймемося зі співвітчизниками у вільному від російських окупантів Криму», – додав він.

6 грудня 2019 року Меджліс кримськотатарського народу виступив з ініціативою проведення мирної ненасильницької акції у вигляді пішої ходи «Марш гідності» з материкової частини України до тимчасово окупованого Росією Криму, щоб допомогти міжнародним організаціям активніше реалізовувати прийняті ними рішення щодо підтримки суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах.
Ініційовану Меджлісом кримськотатарського народу міжнародна ненасильницьку акцію «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» – мирну ходу з материкової України до території окупованого Криму планувалось провести 3 травня.

31 березня Рефат Чубаров повідомив, що «Марш гідності», який планували провести 3 травня, перенесли на невизначений час через пандемію COVID-19. За його словами, нова дата проведення маршу буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.



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