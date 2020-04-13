В окупированном Крыму на пасхальной службе в Сакском районе, где находился больной коронавирусом, всего было 15 человек.

В настоящее время коронавирус подтвержден у шести участников пасхального богослужения, пишет Крыминформ.

Об этом во время заседания "оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике" сообщила руководитель оккупационного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«В очаге, который зарегистрирован в Сакском районе после светлого праздника Пасхи, уже зарегистрировано шесть заболевших, из тех 15, что принимали участие в службе: два с пневмонией, один по контакту, два человека без клинических проявлений», – сообщила Пеньковская.

Коронавирусом также заразилась медработник, которая оказывала помощь участникам церковного хора. «По данному же очагу выявлена медицинский работник, которая делала кардиограмму всем заболевшим, которые находились на лечении. У нее также вчера подтвержден случай коронавирусной инфекции», – добавила Пеньковская.

Кроме того, по словам руководителя оккупационного управления Роспотребнадзора, очаг, найденный в Красноперекопском районе, потенциально имеет большое распространение.

«В семье из села Почетное практически одномоментно заболевают муж и жена. Жена ввиду тяжести состояния госпитализирована в Красноперекопскую ЦРБ в инфекционное заболевание, мужа… 1 мая госпитализируют с пневмонией, у него подтверждается коронавирусная инфекция. У жены вирус пока не подтвердился. По контактам – лица, которые с ним и с женой лежали – 4 человека, помимо этого – 15 человек, с которыми общались по данному населенному пункту», – рассказала Пеньковская.