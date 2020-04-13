За інформацією, отриманою від представників т.зв. «уряду Криму», основними містами розповсюдження коронавірусної інфекції на території окупованого Криму залишаються міста Армянськ, Сімферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Керч та Феодосія.

За даними незалежних джерел, наразі на території півострову з підозрою на захворювання вірусом COVID-19 знаходяться понад 3000 мешканців. Більшість інфекційних лікарень Криму заповнені хворими на пневмонію (збільшення підтверджених діагнозів на 70 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року), пише BSNews.

У зв'язку з масовими порушеннями режиму самоізоляції окупаційна влада півострову прийняла закон щодо посилення відповідальності за порушення карантину (фізичні особи - штраф у 4 тисячі рублів, повторне порушення – штраф 5 тисяч рублів, юридичні – штраф від 200 до 500 тисяч рублів).

Водночас, окупаційна влада Криму підготувала звернення до уряду РФ з проханням забезпечити фінансування заходів з надання грошової допомоги деяким категоріям громадян у зв'язку із масовим примушенням роботодавцями працівників виходити у відпуску за власний рахунок або звільненням за власним бажанням, а також масовим закриттям підприємств малого та середнього бізнесу (понад 5 тисяч протягом першої декади квітня п.р. у м.Сімферополь).

За оцінками експертів, анонсована С. Аксьоновим під час селекторної наради с В. Путіним, програма кримського уряду з підтримки місцевого малого бізнесу, є фікцією, реальних кроків прийнято не було, кошти на зазначені заходи в бюджеті Автономії відсутні.

Основними проблемами, що сприяють розповсюдженню коронавірусної інфекції в Криму є значний пасажиропотік через аеропорт м. Сімферополь (понад 500 осіб щоденно) та «Кримський міст» (понад 1500 осіб), прибули особи фактично не перевіряються на предмет зараження COVID-19. У м. Севастополь значна кількість потенційних розповсюджувачів інфекції – це військовослужбовці Чорноморського флоту РФ, на яких не розповсюджуються обмежувальні заходи, а кількість захворілих військовослужбовців та працівників правоохоронних відомств є державною таємницею.

За даними фахівців міністерства охорони здоров'я Криму, епідемія COVID-19 на півострові може послабнути не раніше початку червня 2020 року (як найбільш оптимістичний прогноз розвитку подальшої ситуації).