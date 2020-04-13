Коронавирусная инфекция выявлена еще у шести человек в оккупированном Крыму.

Об этом на заседании оперативного штаба по "предотвращению распространения новой инфекции в республике" сообщил т.н. "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«У нас за истекшие сутки шесть заболевших. Трое – участники церковного хора в Сакском районе, там уже был один очаг. Медсестра в больнице города Саки – та больница, которая оказывала помощь заболевшим, один – житель Симферопольского района, семья вернулась из Москвы 27 апреля. И Красноперекопский район, село Почетное – одно заражение, хоть убейте – не понимаем, откуда», – сообщил Аксёнов.

На данный момент на территории оккупированного Крыма зарегистрировано 111 подтверждённых случаев COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 39 граждан. Накануне была зарегистрирована вторая смерть заразившегося коронавирусом на Крымском полуострове – в Севастополе скончалась женщина в возрасте 73 лет.

Оккупанты сообщали, что с 1 мая все приехавшие в Крым жители других регионов России, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней. Однако, по факту, приехавшие на аннексированный полуостров жители РФ, часто заселяются в мини-отели и частный сектор.