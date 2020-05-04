МИД Литвы: Коронавирус не мешает России продолжать агрессию против Украины
|15:45 04.05.2020
|Украина
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что пандемия коронавируса не мешает России продолжать агрессию против Украины.
Как пишет ghall.com об этом сообщает Delfi.ee.
«Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины. Статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года», — сказал литовский министр.
Также он обвинил Россию в том, что на Донбасс не могут попасть наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, несмотря на то, что их мандат это позволяет.
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