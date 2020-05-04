Из Сирии приходят сообщения о падении легкого фронтового истребителя МиГ-21 ВВС Сирийской Арабской Республики.

По последним сведениям, истребитель поднялся в воздух с аэродрома на территории мухафазы (провинции) Хама, пишет ghall.com со ссылкой на российские СМИ.

На данный момент есть сведения о том, что самолет упал буквально через несколько секунд после взлета. И что произошло это на минувшей неделе.

Сирийские источники рассматривают несколько версий о причинах падения. Среди них – столкновение самолета с птицей, техническая неисправность и возможное попадание под обстрел.

Сумел ли пилот катапультироваться, пока не сообщается.

В составе военно-воздушных сил Сирии продолжают оставаться десятки боевых самолётов советского производства. Среди них и 21-е МиГи. Этим самолётам больше трёх десятков лет. Фронтовые истребители нуждаются в модернизации как и весь авиапарк ВВС САР.

На фото видно, что самолет не распался на фрагменты:

Фото с сайта ghall.com