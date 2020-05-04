СМИ сообщили о падении истребителя МиГ-21 в Сирии / Фото
|15:30 04.05.2020
|Россия
Из Сирии приходят сообщения о падении легкого фронтового истребителя МиГ-21 ВВС Сирийской Арабской Республики.
По последним сведениям, истребитель поднялся в воздух с аэродрома на территории мухафазы (провинции) Хама, пишет ghall.com со ссылкой на российские СМИ.
На данный момент есть сведения о том, что самолет упал буквально через несколько секунд после взлета. И что произошло это на минувшей неделе.
Сирийские источники рассматривают несколько версий о причинах падения. Среди них – столкновение самолета с птицей, техническая неисправность и возможное попадание под обстрел.
Сумел ли пилот катапультироваться, пока не сообщается.
В составе военно-воздушных сил Сирии продолжают оставаться десятки боевых самолётов советского производства. Среди них и 21-е МиГи. Этим самолётам больше трёх десятков лет. Фронтовые истребители нуждаются в модернизации как и весь авиапарк ВВС САР.
На фото видно, что самолет не распался на фрагменты:
Фото с сайта ghall.com
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