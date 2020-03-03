Греция впервые за время карантина возобновила перевозки мигрантов из лагерей на материк, чтобы облегчить перенаселенность в лагерях во время пандемии.

Об этом пишет издание The Greek Herald, передает ZN,UA.

По словам сотрудников полиции Греции, 395 мигрантов были перемещены из лагеря Мория в воскресенье вечером и прибудут в порт Пирей в Афинах в понедельник утром.

С 23 марта, когда греческое правительство ввело карантинный режим такие перемещения прекратились из-за боязни распространить вирус, однако ситуация в густонаселенных лагерях мигрантов вызвала беспокойство со стороны Евросоюза.

Хотя Афины первоначально выступили против этого шага, сославшись на ограниченное количество дел в лагерях, министр миграции Греции Нотис Митарачи недавно заявил, что правительство теперь планирует перевести около 2000 мигрантов из лагерей.

"Цель - перевезти около 2400 островных лагерей на материковую Грецию", - подчеркнул Митарачи.

Ситуация з беженцами на границе Греции была в подвешенном состоянии несколько месяцев. На границах страны собрались толпы сирийский беженцев, после того, как Турция открыла свои границы, не в состоянии удерживать людей. В итоге, в приграничных лагерях, которые предназначались для 3 тысяч людей, проживали свыше 20 тысяч людей.

Правозащитники на греческих островах сообщали, что ситуация в лагере "похожа на джунгли", пишет издание "The Canary". В лагерях на тысячи людей лишь небольшое количество санузлов, несколько раз на территории возникали пожары.

После обнаружения первых зараженных коронавирусом среди беженцев, власти выдали новые правила – люди могли находиться в помещениях лишь в определенное время поодиночке.

22 апреля Великобритания и Греция подписали совместный "исторический" план действий для решения ситуации с беженцами. Министр по соблюдению иммиграционных правил Крис Филп заявил, что "совместный план действий будет способствовать выполнению нашего обязательства по обеспечению безопасности наших границ". План "обеспечит максимально эффективные процессы предоставления убежища и возвращения" беженцев.