Оккупационныеласти Крыма намерены провести тотальную проверку приморских населенных пунктов.

Этот вопрос сейчас обсуждается в оккупационном правительстве, пишут Новости Крыма.

В первую очередь, речь идет о курортных поселках. «Керчь, Ленинский, Черноморский районы – полно приезжих, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Мне звонят и говорят: в каждом дворе машины из других регионов. Мы сейчас решаем провести сплошную проверку документов». В МВД уверяют, что пускают на полуостров только имеющих здесь регистрацию или недвижимость. Откуда берутся туристы, да еще и на машинах, не очень понятно.

Некоторые туристы готовы буквально на все, чтобы попасть в оккупированный Крым: «Звонят и спрашивают: какие условия у вас в обсерваторах, – рассказала вице-премьер Елена Романовская. – Такие же, как везде: 14 дней, не выходя из бокса». «Минус в том, что из некоторых окон видно море», – прокомментировал Аксенов.

Напомним, один из обсерваторов открыли в санатории «Мисхор», где море и одноименный парк видны буквально из каждого окна.

В то же время оккупанты пугают крымчан, пытающихся выехать на территорию материковой Украины. Как с уверенностью заявили оккупационные крымские власти, «Украина через границу никого пропускает». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора оккупированного Крыма Наталья Пеньковская: «Крымчане проходят паспортный контроль, выходят на нейтральную полосу и… возвращаются обратно. В обсеватор мы их, конечно, не отправляем, так как на территорию другого государства они не попали, но постановление о 14-дневной домашней самоизоляции вручаем».