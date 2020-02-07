Израиль нанёс ракетные удары и полностью обезоружил базу ВВС Сирии с истребителями МиГ-29.

Израильские военные опубликовали снимки, сделанные космическими аппаратами, на которых запечатлены последствия нанесения воздушных ударов по сирийской военной авиабазе «Шайрат», где расположены практически все находящиеся на вооружении сирийских ВВС истребители МиГ-29 – самые передовые из имеющихся на вооружении этой страны боевые самолёты, пише В Сирии уничтожена авиабаза с истребителями МиГ-29, пишет avia.pro.

Израильские военные опубликовали сделанные из космоса снимки на которых запечатлены последствия нанесения воздушных ударов по сирийской военной авиабазе «Шайрат», где расположены практически все находящиеся на вооружении сирийских ВВС истребители МиГ-29 – самые передовые из имеющихся на вооружении этой страны боевые самолёты.

На представленном спутниковом снимке, сделанном 25 апреля, можно увидеть, что по военной авиабазе было нанесено не менее 9 ракетных ударов, при этом, разрушения коснулись главным образом инфраструктуры военных аэродромов, в частности, речь идёт о разрушении взлётно-посадочных полос военного аэродрома, рулёжных дорожек, позиций навигационных систем и пр.

Ранее последствия израильских воздушных ударов не раскрывались, однако, тот факт, что как минимум 9 ракет так и не были поражены сирийскими средствами противовоздушной обороны, вызывает очень серьёзную озабоченность.

По оценкам специалистов основной причиной нанесения воздушных ударов по сирийской военной авиабазе «Шайрат», где находятся не менее 6 истребителей МиГ-29, стала необходимость недопущения использования данного военного аэродрома сирийскими ВВС, хотя какие-либо объективные причины этому отсутствуют.

На представленном спутниковом снимке, сделанном 25 апреля, можно увидеть, что по военной авиабазе было нанесено не менее 9 ракетных ударов, при этом, разрушения коснулись главным образом инфраструктуры военных аэродромов, в частности, речь идёт о разрушении взлётно-посадочных полос военного аэродрома, рулёжных дорожек, позиций навигационных систем и пр.

Фото с сайта avia.pro