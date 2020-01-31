Судно госпредприятия «ЧерноморНИИпроект», выброшенное на берег в Татарбунарском районе Одесской области, до сих пор остается на месте: все попытки снять его с мели закончились неудачей.

Как рассказал «Думской» замдиректора национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, позавчера «Гидрограф» пытался освободить буксир, но сумел вытащить только буровую платформу, которую тянуло судно. Потом с застрявшим корабликом работали водолазы, но и они не смогли ничего поделать: киль довольно глубоко сидит в песке.

«Судно выбросило на 29 км песчаной пересыпи парка. Это недалеко от маяка «Шаганы». Загрязнений горюче-смазочными материалами нет», — отметил ученый.

Напомним, директор «ЧерноморНИИпроекта» Сергей Никулин утверждает, что капитан «Гидрографа» сам принял решение «уткнуться в берег носом, отгородившись от штормовых волн небольшой отмелью».

Специалисты, впрочем, говорят, что происшествие стало следствием грубейшей ошибки капитана и его руководителей. Маломощное суденышко с двигателем в 200 лошадиных сил не может бороться с мощным южным ветром скоростью 14 м/с, имея за кормой еще и небольшой лихтер.

Таким судам во время шторма надо уходить подальше в море, но капитан этого не сделал. Лишь по счастливой случайности не пострадали люди, а не будь песчаной косы, то «Гидрограф» стал бы вторым «Делфи».

Напомним, 17-метровый буксир «Гидрограф» тянул буровую платформу к месту проведения работ на канале Дунай-Черное море.

Фото: Думская