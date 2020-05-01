Российским военным кораблям могут запретить заход в порты Кипра.

10:15 04.05.2020   Россия

Кипр намерен закрыть свои порты для захода российских военных кораблей из-за серьёзного давления со стороны США. 

Так, 22 апреля 2020 года, государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерениях снять санкции с Кипра, если местные власти закроют свои порты для российских кораблей, что может стать очень серьёзной проблемой для российского флота, пишет avia.pro.

Кипр крайне заинтересован в снятии американских санкций, о чем неоднократно уже сообщалось, в связи с чем, вероятность того, что Кипр все же последует требованиям США и закроет порты для кораблей ВМФ России, которые регулярно здесь появляются.

По оценкам специалистов, подобными мерами Соединённые Штаты Америки намерены нивелировать наращивание Россией своей мощи в Средиземном море и в регионе в целом, особенно на фоне регулярной отправки в восточную часть Средиземноморья боевых кораблей вооружённых крылатыми ракетами.

Издание пишет, что в Вашингтоне осознают, что "очень быстро теряют контроль над Средиземным морем", т.к. еще несколько лет назад российские корабли использовали Средиземное море скорее как транзитный участок, однако теперь присутствие российских военных кораблей здесь считается нормой и  США не намерены с этим мириться.

На данный момент официальных комментариев со стороны властей Кипра на этот счёт нет, однако, учитывая ситуацию с возможным снятием санкций, власти, очевидно, всё же активно рассматривают подобный шаг.



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