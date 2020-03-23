Российским военным отказали во въезде в Боснию и Герцеговину
|14:00 04.05.2020
|Россия
Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным, которых для дезинфекции города Мостар пригласило правительство республики.
МИД страны в ответ на ноту российского посольства сообщает, что вопрос о пропуске был направлен в Президиум, сообщает Грузия Online со ссылкой на Лента.ру.
Ранее Минобороны России сообщило, что часть российских военных специалистов, которые сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину. Планировалось, что 1 мая колонна в составе 5 единиц специальной военной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции, — прим. Ленты.ру), двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты общей численностью 25 человек совершит марш из Белграда в Боснию и Герцеговину.
Военнослужащие России ранее оказывали помощь Боснии и Герцеговине, с 9 по 23 апреля дезинфицируя различные объекты в стране.
По данным института Джонса Хопкинса, в Боснии и Герцеговине коронавирусом заражен 1781 человек, погибли 70.
Ще на цю тему:
Росія проводить військові навчання за участю ядерних бомбардувальників над Балтійським морем
Збиття MH17 на Донбасі: ЗМІ назвали командира всієї операції / Фото
Суд у Гаазі не розкриватиме імен 12 свідків у справі МН17
Лівія звинуватила Росію у використанні хімічної зброї
Российские Су-24М атаковали американский эсминец "Дональд Кук" в Балтийском море / Видео
Разведка стран ЕС внедрила новый формат сотрудничества
Третє засідання суду по МН17 тривало менше години
Сьогодні продовжаться слухання у справі МН17