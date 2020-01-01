Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%

13:40 04.05.2020   Азербайджан

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 мая 2020 года составили 6,402 млрд долларов. 

Об этом сообщается на сайте регулятора, пишет finanz.ru.

На начало 2020 года объем валютных резервов составлял 6,258 млрд долларов. Таким образом, в январе - апреле валютные резервы ЦБА выросли на 144 млн долларов, или на 2,3%.

По сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года валютные резервы Центробанка увеличились на 613 млн долларов, или на 10,6%, а в апреле по сравнению с предыдущим месяцем - на 7,9 млн долларов, или на 0,1%.

В 2019 году валютные резервы Центробанка  Азербайджана выросли на 11,2%.

Валютные резервы ЦБА являются частью стратегических валютных резервов страны. Другая их часть формируется за счет активов Государственного нефтяного фонда, где аккумулируются средства от реализации нефтегазовых контрактов. По данным на начало февраля 2020 года, стратегические валютные резервы Азербайджана составляли 52 млрд долларов.



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