Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO, «Токио электрик пауэр") стала обладателем 31,4% акций Дарьяльской ГЭС.

Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития Грузии, пишет finanz.ru.

ГЄС расположенна на севере Грузии близ границы с Россией.

«Несмотря на то, что глобальная экономика вошла в рецессию, и активность бизнеса ограничена во всем мире, один из энергетических гигантов TEPCO осуществил инвестицию в Грузию. Это является крупнейшей прямой инвестицией, осуществленной в Грузию Японией. Энергетика была и остается приоритетом и самым привлекающим сектором для инвестиций», - цитирует пресс-служба главу Минэкономики Натию Турнаву.

Ведомство воздерживается называть сумму сделки, ссылаясь на коммерческую тайну. TEPCO будет участвовать в управлении ГЭС посредством своей дочерней компании TEPCO Renewable Power. Переговоры по покупке гидроэлектростанции велись с грузинской стороной три года.

Общая годовая выработка гидроэлектростанций, которыми сегодня владеет компания TEPCO, составляет 220 млрд кВт/ч, что в 17 раз больше количества электроэнергии, потребляемой Грузией ежегодно. У компании есть филиалы в Вашингтоне, Колумбии и Лондоне. Ее деятельность связана с энергетическими исследованиями и инновациями, в том числе и с использованием и развитием солнечной и ветряной энергии, добавили в Минэкономики.

Дарьяльская ГЭС была запущена в апреле 2017 года. Гидроэлектростанция расположена на реке Терек в Дарьяльском ущелье Казбегского района (край Мцхета - Мтианети). Ее мощность составляет 108 МВт, а ежегодная выработка - 510 млн кВт/ч. Этот объект энергетики был построен грузинскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР). Суммарный объем инвестиций составил 123 млн долларов США. В проекте участвовал и Фонд развития энергетики Грузии с долевым участием в 23%.

Гидроэлектростанцией управляет АО «Дариали энерджи», акционерами которой, помимо TEPCO, являются грузинская компания «Энергия» и одна из американских компаний, зарегистрированная в Огайо.