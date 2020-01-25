В Средиземном море произошло сильное землетрясение
|08:15 04.05.2020
|Средиземноморский регион
В Средиземном море в субботу, 2 мая, произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.
Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), пишет Анадолу.
Подземные толчки зафиксированы в 15:51, эпицентр землетрясения располагался вблизи острова Крит.
Очаг толчков залегал на глубине 6,65 км.
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