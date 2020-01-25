В Средиземном море в субботу, 2 мая, произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.

Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), пишет Анадолу.

Подземные толчки зафиксированы в 15:51, эпицентр землетрясения располагался вблизи острова Крит.

Очаг толчков залегал на глубине 6,65 км.