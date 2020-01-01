Буксир «Яни Капу» своїм ходом повернувся до Одеси / Фото

12:40 04.05.2020   Украина

Український буксир «Яни Капу» своїм ходом повернувся до Одеси.

Як пише Радіо Свобода, про це повідомило Міністерство оборони. 

У листопаді 2018 року судно було пошкоджене російськими силовиками неподалік Керченської протоки.

Корабель ремонтували на військово-морській базі в Очакові Миколаївської області.

«Екіпаж буксира провів серйозну роботу з його відновлення, щоб перебазувати до військово-морської бази «Південь» для продовження ремонтних робіт», – заявили в Міноборони.

Керував переходом рейдового катеру його перший командир Юрій Будзило.

«Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь повирізали, ми її замінили. Потім збирали докупи частково розібрані двигуни – робили все для того, щоб буксир вийшов в море і виконував поставлені завдання», – сказав Будзило.

Росія захопила три кораблі ВМС України («Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу») і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

20 листопада 2019 року захоплені кораблі повернулися в порт Очакова.



Ще на цю тему:

19:45 04.05.2020
Навчальний катер ВМС «Нова Каховка» пройде доковий ремонт / Фото
20:58 16.01.2020
Завершився ремонт корабля «Юрій Олефіренко»
20:45 17.12.2019
Николаевский судостроительный завод завершил работы на среднем десантном корабле ВМСУ / Фото
09:41 03.10.2019
«Миколаїв» зайшов на «ПСК Сервіс» для ремонту
20:20 26.09.2019
Морська охорона замовляє ремонт двох малих катерів
16:15 18.09.2019
ВМСУ списали чотири судна забезпечення / Фото
12:40 01.08.2019
Николаевский судоремонтный завод отремонтирует десантный корабль / Фото
15:09 10.07.2019
Корабель "Ізмаїл" завершив доковий ремонт
15:40 04.07.2019
Корабль Морской охраны Украины «Подолье» проходит доковый ремонт / Фото
17:00 06.06.2019
Корабель морської охорони став на доковий ремонт / Відео
19:01 21.05.2019
Корабель морської охорони "Ніжин" пройшов доковий ремонт / Фото
13:41 04.04.2019
Четіре корабля Одесского отряда морской охраны отправятся на доковый ремонт
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 04.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1 - 4 мая
20:15 04.05.2020
Рубль упал до 2-недельного минимума вслед за нефтью и юанем
19:30 04.05.2020
Больных коронавирусом в Москве начнут размещать в павильонах «Сокольников» и ВДНХ
19:15 04.05.2020
Экипаж корабля Каспийской флотилии ликвидировал пожар на учении
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
14:45 29.04.2020
Румунія почала створення суперечливої угорської автономії
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 04.05.2020
Украина призвала усилить давление на РФ для освобождения крымскотатарских журналистов
20:00 04.05.2020
В Севастополе построили реанимационный корпус для коронавируса, а врачей нет
19:45 04.05.2020
Навчальний катер ВМС «Нова Каховка» пройде доковий ремонт / Фото
18:30 04.05.2020
Оккупанты признают, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявлено
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд