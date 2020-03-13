Логистику и сервис в оборонке России "закарантинило"

13:20 04.05.2020   Россия

Российские промпредприятия в апреле массово столкнулись с проблемами в логистике и сервисе из-за "вирусных" ограничений. 

Об этом Mil.Press Военное сообщили на восьми предприятиях в Москве, Петербурге, Ленобласти, Туле, Северодвинске, Чебоксарах и других городах. Проблемы могут привести к срыву гособоронзаказа, рассказали собеседники издания в руководстве компаний, в том числе работающих по ГОЗ.

Основных групп проблем, помимо ограничений на том или ином предприятии, три: поставки, логистика и сервис.

На всех шести опрошенных предприятиях возникли различные сложности с поставщиками: от задержек на несколько дней до отмены поставки на неопределенный срок. Особенно сложно происходит взаимодействие с предприятиями в Москве и Петербурге, где зараженных и соответственно ограничений больше.

Пока компании используют складские остатки, рассказали изданию собеседники в руководстве двух предприятий-поставщиков второго и третьего уровня по ГОЗ. Однако если ограничения не снимут, а запасы продукции закончатся, обязательства выполнить не получится.

Две других группы проблем связаны с ограничениями на перемещение между регионами или внутри них, а также с карантинными мерами. По меньшей мере в трех компаниях водителям большегрузных автомобилей после пересечения границ областей приходилось уходить на двухнедельный карантин. Это уже привело к срыву логистических графиков.

С аналогичными сложностями столкнулись и специалисты сервисных служб двух крупных машиностроительных предприятий из Ленобласти. Сотрудники, вылетевшие из мегаполиса, не могут попасть на ряд объектов в другом регионе и сделать свою работу, так как по прилету их отправляют на двухнедельный карантин. "Это серьезно осложняет выполнение контрактов", - посетовали на одном из заводов.

Глава Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Валерий Радченко рассказал изданию, что АПП СПб в курсе ситуации и сейчас работает над возможными мерами поддержки производственников. По его словам, в целом заводы региона "работают нормально, насколько это возможно, задействуя от 1/3 до 2/3 сотрудников".

Указанные проблемы, по оценке аналитиков Mil.Press, коснулись или коснутся до 60-70% промпредприятий. Ранее в апреле Минобороны не признало коронавирус форс-мажором для исполнителей ГОЗ.



Ще на цю тему:

17:40 30.04.2020
В инженерные войска ВС России поставят 17 буксирно-моторных катеров БМК-МТ
18:30 28.04.2020
Росгвардия объявила закупку 57 тысяч гранат
18:00 14.04.2020
На разработку новых боевых роботов "Соратник" Россия віделит более 130 млрд рублей / Фото
16:00 14.04.2020
ЮВО: Авиационный пол на Кубани пополнился новейшим штурмовиком Су-25СМ3
11:30 08.04.2020
Подчиненную Путину Росгвардию вооружат пулеметами для городского боя
15:20 25.03.2020
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" оказалась бесперспективной для реального применения
15:00 23.03.2020
За 5 років експорт зброї РФ впав на 18%
21:10 17.03.2020
Генпрокурор РФ обвинил российский ОПК в массовом использовании контрафакта
19:10 17.03.2020
Госдума РФ разрешила сотрудникам государственной охраны применять боевую технику
08:45 17.03.2020
ЮВО: Две артбатареи перевооружились на гаубицы "Мста-С"
15:40 13.03.2020
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от закупки российских Су-35
11:00 13.03.2020
ЮВО: Первый в 2020 году полковой комплект С-400 передали военным досрочно
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 04.05.2020
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
18:00 04.05.2020
Еврокомиссия одобрила представленный Болгарией план поддержки малого бизнеса после карантина
19:20 28.04.2020
Болгария планирует начать летний туристический сезон 1 июля
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 04.05.2020
Греция начала смягчать карантин
15:00 04.05.2020
Греция впервые за карантин впустила на территорию страны мигрантов
16:40 30.04.2020
В Ионическом море найден пропавший с радаров вертолет ВС Канады
15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:00 04.05.2020
Грузия: Японская компания купила 31,4% акций Дарьяльской ГЭС
10:30 04.05.2020
Грузія отримає від МВФ 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
17:00 30.04.2020
ВВП Грузии уходит в минус
10:40 30.04.2020
Грузинские фермеры не будут платить за мелиорационное обслуживание весь год
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:30 04.05.2020
Премьер Молдовы опровергает заявления о нехватке пшеницы в стране
19:20 30.04.2020
Молдова: Сельскохозяйственный сектор сильно пострадал из-за засухи
17:45 28.04.2020
Молдова планирует возобновить авиасообщение с 15 мая
11:45 27.04.2020
Кишинів відновить плату за проїзд у транспорті, який був безкоштовним через карантин
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 04.05.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1 - 4 мая
20:15 04.05.2020
Рубль упал до 2-недельного минимума вслед за нефтью и юанем
19:30 04.05.2020
Больных коронавирусом в Москве начнут размещать в павильонах «Сокольников» и ВДНХ
19:15 04.05.2020
Экипаж корабля Каспийской флотилии ликвидировал пожар на учении
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:45 29.04.2020
Законопроект о создании венгерской автономии в Румынии прошел нижнюю палату парламента, но Сенат его отклонил
14:45 29.04.2020
Румунія почала створення суперечливої угорської автономії
20:30 27.04.2020
Румунія не відкриє школи до вересня
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
Всі новини країни
Турция Турция
08:15 04.05.2020
В Средиземном море произошло сильное землетрясение
13:00 30.04.2020
Туреччина планує почати приймати іноземних туристів не раніше серпня
11:00 30.04.2020
Turkish Airlines переносит открытие международного авиасообщения на конец мая
20:30 29.04.2020
Туреччина пройшла пік епідемії коронавірусу
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 04.05.2020
Украина призвала усилить давление на РФ для освобождения крымскотатарских журналистов
20:00 04.05.2020
В Севастополе построили реанимационный корпус для коронавируса, а врачей нет
19:45 04.05.2020
Навчальний катер ВМС «Нова Каховка» пройде доковий ремонт / Фото
18:30 04.05.2020
Оккупанты признают, что зараженных коронавирусом в Крыму больше, чем выявлено
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд