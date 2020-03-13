Российские промпредприятия в апреле массово столкнулись с проблемами в логистике и сервисе из-за "вирусных" ограничений.

Об этом Mil.Press Военное сообщили на восьми предприятиях в Москве, Петербурге, Ленобласти, Туле, Северодвинске, Чебоксарах и других городах. Проблемы могут привести к срыву гособоронзаказа, рассказали собеседники издания в руководстве компаний, в том числе работающих по ГОЗ.

Основных групп проблем, помимо ограничений на том или ином предприятии, три: поставки, логистика и сервис.

На всех шести опрошенных предприятиях возникли различные сложности с поставщиками: от задержек на несколько дней до отмены поставки на неопределенный срок. Особенно сложно происходит взаимодействие с предприятиями в Москве и Петербурге, где зараженных и соответственно ограничений больше.

Пока компании используют складские остатки, рассказали изданию собеседники в руководстве двух предприятий-поставщиков второго и третьего уровня по ГОЗ. Однако если ограничения не снимут, а запасы продукции закончатся, обязательства выполнить не получится.

Две других группы проблем связаны с ограничениями на перемещение между регионами или внутри них, а также с карантинными мерами. По меньшей мере в трех компаниях водителям большегрузных автомобилей после пересечения границ областей приходилось уходить на двухнедельный карантин. Это уже привело к срыву логистических графиков.

С аналогичными сложностями столкнулись и специалисты сервисных служб двух крупных машиностроительных предприятий из Ленобласти. Сотрудники, вылетевшие из мегаполиса, не могут попасть на ряд объектов в другом регионе и сделать свою работу, так как по прилету их отправляют на двухнедельный карантин. "Это серьезно осложняет выполнение контрактов", - посетовали на одном из заводов.

Глава Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Валерий Радченко рассказал изданию, что АПП СПб в курсе ситуации и сейчас работает над возможными мерами поддержки производственников. По его словам, в целом заводы региона "работают нормально, насколько это возможно, задействуя от 1/3 до 2/3 сотрудников".

Указанные проблемы, по оценке аналитиков Mil.Press, коснулись или коснутся до 60-70% промпредприятий. Ранее в апреле Минобороны не признало коронавирус форс-мажором для исполнителей ГОЗ.