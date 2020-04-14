Более 3 тысяч заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ
|12:20 04.05.2020
|Россия
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 3 мая в армии и военных учебных заведениях РФ превысило 3 тысячи человек.
Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 3 апреля, бюллетене Минобороны России, пишет ТАСС.
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 3 мая с. г. установлено 1 254 военнослужащих с положительными результатами [на коронавирус]", - сказано в документе.
По данным ведомства, также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 228 случаев заражения, а также еще 332 случая среди гражданского персонала. В военном ведомстве напомнили, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники направлены на каникулы.
"Благодаря принятым Минобороны России предупредительно-профилактическим и карантинным мерам, в 27 из 31 довузовских учебных заведений, где обучается более 14,5 тыс. человек, заболеваний не было", - сообщили в Минобороны. По информации ведомства, случаи заражения коронавирусом были выявлены только в четырех довузовских учебных заведениях.
В Минобороны также уточнили, что с марта по 3 мая в Вооруженных Силах РФ, вузах Минобороны и из числа гражданских служащих выздоровели 187 человек.
Как рассказали в военном ведомстве, один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести - 10 человек. У остальных военных заболевание проходит без симптомов.
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