У Криму за добу втричі зросло число шпиталізованих із підозрою на коронавірус
|12:00 04.05.2020
|Крым
Упродовж минулої доби в анексованому Криму втричі збільшилася кількість госпіталізованих із підозрою на коронавірус.
Про це повідомила пресслужба Центру медицини катастроф і швидкої медичної допомоги анексованого півострова, пише Радіо Свобода.
Так, згідно з опублікованою інформацією, станом на день 3 травня в Криму госпіталізували дев’ятьох людей, у яких підозрюють COVID-19.
При цьому повідомляється, що до 2 травня на півострові було троє госпіталізованих із підозрою на коронавірус.
Також у центрі уточнили, що за минулу добу в Криму госпіталізували 33 людей із ГРВІ і ще дев’ятьох – із пневмонією.
Фактична влада анексованого Криму продовжила режим підвищеної готовності через коронавірус до 11 травня включно.
За останніми даними підконтрольної Кремлю владі півострова, там зареєстровано 105 випадків коронавірусної інфекції, в Севастополі – 89, при цьому двоє людей померли.
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