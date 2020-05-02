Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту гибели человека при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Приморском крае.

Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет ghall.com.

По версии следствия, утром (по местному времени, время на уточняется) 2 мая на судне «Всеволод Сибирцев», находившемся на территории АО «Приморский завод», предположительно, при проведении сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали.

Дело завели по части 2 статьи 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Был проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования.

В МЧС сообщили, что в момент возгорания судно находилось в Находкинском судоремонтном заводе. По информации спасателей, возгорание произошло во время сварочных работ. Задымление обнаружили в трюме судна, открытого горения не было.

Агентство ТАСС со ссылкой на заявление Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке сообщило, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон. Эту же информацию подтвердили «РИА Новости» в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Представитель компании-судовладельца «Доброфлот» Александр Ефремов сообщил ТАСС, что в результате погиб сварщик, еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали.

«Всеволод Сибирцев» – плавбаза типа «Содружество», крупнейшая в мире. Максимальная длина судна — 179,93 метра, высота от киля до клотика (то есть от нижней до наивысшей точки) — 45 метров, водоизмещение — 32,096 тонны.

Построен он был в 1989 году в Финляндии, и стал одним из трех судов такого типа. Первое — собственно, «Содружество» – пошло на металл в соседнем Китае. А вот «Петр Житников» ходит в моря и поныне.

В сентябре прошлого года на плавучей базе «Петр Житников», принадлежащей компании «Дальморепродукт», произошел пожар. Пожар тогда зафиксировали в консервном цехе судна, в результате инцидента эвакуировали 361 человека. Всего на борту базы находились 420 человек.

“Петр Житников” – один из двух крупнейших в мире плавзаводов. Владельцем плавбазы является “Дальморепродукт”.