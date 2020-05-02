В России на крупнейшем в мире плавзаводе произошел взрыв: есть погибшие
|11:45 04.05.2020
|Россия
Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту гибели человека при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Приморском крае.
Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет ghall.com.
По версии следствия, утром (по местному времени, время на уточняется) 2 мая на судне «Всеволод Сибирцев», находившемся на территории АО «Приморский завод», предположительно, при проведении сварочных работ произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси. В результате погиб один человек, еще одного госпитализировали.
Дело завели по части 2 статьи 143 УК России («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Был проведен осмотр места происшествия, назначены экспертные исследования.
В МЧС сообщили, что в момент возгорания судно находилось в Находкинском судоремонтном заводе. По информации спасателей, возгорание произошло во время сварочных работ. Задымление обнаружили в трюме судна, открытого горения не было.
Агентство ТАСС со ссылкой на заявление Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке сообщило, что на территории плавбазы взорвался газовый баллон. Эту же информацию подтвердили «РИА Новости» в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Представитель компании-судовладельца «Доброфлот» Александр Ефремов сообщил ТАСС, что в результате погиб сварщик, еще одна женщина пострадала, ее госпитализировали.
«Всеволод Сибирцев» – плавбаза типа «Содружество», крупнейшая в мире. Максимальная длина судна — 179,93 метра, высота от киля до клотика (то есть от нижней до наивысшей точки) — 45 метров, водоизмещение — 32,096 тонны.
Построен он был в 1989 году в Финляндии, и стал одним из трех судов такого типа. Первое — собственно, «Содружество» – пошло на металл в соседнем Китае. А вот «Петр Житников» ходит в моря и поныне.
В сентябре прошлого года на плавучей базе «Петр Житников», принадлежащей компании «Дальморепродукт», произошел пожар. Пожар тогда зафиксировали в консервном цехе судна, в результате инцидента эвакуировали 361 человека. Всего на борту базы находились 420 человек.
“Петр Житников” – один из двух крупнейших в мире плавзаводов. Владельцем плавбазы является “Дальморепродукт”.
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