Запаси води у водосховищах Криму зменшилися в два рази
|11:30 04.05.2020
|Крым
У Гідрометцентрі окупованого Криму повідомили, що у водосховищах півострова обсяг води зменшився майже в два рази в порівнянні з минулим роком: 204,955 млн куб. метрів в 2019 році, 110,175 млн куб. метрів - в 2020 році.
За інформацією Гідрометцентру, це пов’язано з відсутністю стокообразующіх опадів, що сприяло встановленню низької і нехарактерною для цієї пори року водності у всіх річкових басейнах, пише Центр журналістських розслідувань.
Белогорськоє водосховище поповнилося на 1,89 млн куб. метрів;
Щасливе на 0,285 млн куб. метрів;
Чорноріченське на 0,932 млн куб. метрів;
Сімферопольське водосховище – всього на 570 тисяч кубометрів.
«Влада» окупованого Криму неодноразово зверталася до місцевих жителів з проханням економити воду.
Після окупації Криму Україна в квітні 2014 року року припинила подачу води на півострів з річки Дніпро через Північно-Кримський канал.
5 березня в ефірі програми «Право на владу» новообраний прем’єр-міністр України Шмигаль висловив думку, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці. Пізніше Шмигаль написав в соцмережі, що Україна не може подавати воду в окупований Крим до повернення його по свій суверенітет.
6 березня в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді Денис Шмигаль заявив, що Україна не буде поставляти воду для промислових і військових об’єктів Криму, але має забезпечити українцям на півострові воду «для господарських потреб, для пиття, хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями» в разі «необхідності або гуманітарної загрози».
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що скандальна заява Дениса Шмигаля про можливість подачі води в окупований Крим, озвучена ним на тлі посилення на півострові репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів, по суті, стало підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними Українській державі.
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