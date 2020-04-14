У Миколаєві відкриють Школу морських піхотинців

11:20 03.05.2020   Николаев

На базі 198-го навчального центру ВМС України проходить навчання першого набору базового курсу морського піхотинця.

Програма цього курсу стане основою майбутньої Школи морського піхотинця й буде обов’язковою для кожного, хто виявить бажання проходити службу в морській піхоті, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

Фіналом курсу буде подолання психологічної смуги перешкод, після проходження якої військові отримують «штормовий» берет.

За словами начальника курсу морського піхотинця старшого лейтенанта Дмитра Гомана, щоб потрапити на навчання, військовослужбовець вже повинен мати базову загальновійськову підготовку, володіти основами з тактики, тактичної медицини, вміти поводитися зі штатною стрілецькою зброєю. Тільки після перевірки цих знань військовослужбовця допускатимуть до двохмісячного курсу морського піхотинця.

“Завдання стоїть таке, щоб в кінці ми підготували не тільки профі за своєю спеціальністю, а й матроса, який вмітиме стріляти з усього та водити все, що є у підрозділах морської піхоти на озброєнні, — розповідає старший лейтенант Дмитро Гоман. – Перший набір розпочався на початку березня. Це поглиблена різностороння підготовка, яка вже демонструє позитивний результат”.

Навчальний процес триває майже 400 навчальних годин і складається з тринадцяти модулів. Дисципліни різні: топографія, тактика, психологія, вогнева підготовка тощо. Найбільш інтенсивні заняття проходять з фізичної, морської, повітрянодесантної підготовки, розвідувальної підготовки, виживання та протидії саморобним вибуховим засобам.

“70% навчальних годин — це практичні заняття, й навіть більшу частину теорії ми теж проводимо в польових умовах, — уточнює Дмитро Гоман. – Географія навчальних локацій теж різноманітна, від полігону морської піхоти на Херсонщині до очаківського морського узбережжя”.

Курсанти вже пройшли більшість занять, попереду на них чекає тижневий польовий вихід й іспити. Кульмінацією, звісно ж, стане проходження психологічної смуги перешкод, яка вже створена на полігоні морської піхоти і буде єдиною для всіх підрозділів. Зараз можна сказати, що створений курс відповідає більшості вимог підготовки для підрозділів морської піхоти. Тож планується, що наступний набір вже буде проходити на базі саме Школи підготовки морського піхотинця.



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