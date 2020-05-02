МИД Украины: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты

11:00 04.05.2020   Одесса

МИД Украины выразил сожаление из-за лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины обнародовала комментарий относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, пишет ghall.com.

“В печальный день 6-й годовщины трагических событий в Одессе МИД Украины выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти.

События 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта “Новороссия”, направленного на дестабилизацию украинского востока и юга и дезинтеграцию Украины”, – отмечается в документе.

Дипломаты напоминают, что в Одессе экстремистские силы действовали по аналогичному сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе – провозглашение фейковой “народной республики”, массовые беспорядки с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивание местных активистов, парализация местных органов власти и силовых структур.

“2 мая должно было стать решающим днем ​​в реализации этих планов. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам. Примечательно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, которые предшествовали пожару в Доме профсоюзов. Не упоминаются и установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов, а также спасение заблокированных в охваченном пожаром Доме профсоюзов участниками демонстрации за единство Украины”, – отмечают в МИД.

В комментарии подчеркивается, что украинские правоохранительные органы “делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц”. “По результатам расследований по уголовным производствам по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно трех лиц судами вынесены обвинительные приговоры. Государственное бюро расследований осуществляет отдельное досудебное расследование в уголовном производстве о возможной причастности спецслужб РФ к организации беспорядков в Одессе.

Единственная сторона, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, – Россия. Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции.

Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре – декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации, которые являются важным элементом российской агрессии и дестабилизирующих действий, направленных против Украины и других демократических государств”, – говорится в комментарии.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов “дела 2 мая” – российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины – выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.



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