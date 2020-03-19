Малый ракетный корабль "Углич" и морской буксир "МБ-58" готовятся к выходу в Каспийское море для выполнения задач боевой службы.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, экипажам предстоит отработать действия при угрозе применения условным противником оружия массового поражения, пишет flot.com.

Корабль и буксир на максимальном ходу преодолеют зараженные участки морской акватории и проведут учение по радиационной, химической и биологической защите.

Кроме того, моряки проведут учение по приему и пополнению материальных запасов и заправке топливом на ходу от судов обеспечения.

Также экипажи выполнят ряд задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации в районах Каспийского моря, добавили в пресс-службе Минобороны. Всего во время выхода в Каспийское море МРК "Углич" и буксиру "МБ-58" предстоит пройти около 3000 морских миль.

"Углич" – малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М"), построен на Зеленодольском заводе имени Горького и несет службу в составе Каспийской флотилии с июля 2014 года.

Малые ракетные корабли проекта 21631 разработаны Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Это многоцелевые корабли типа "река-море", оснащенные современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе восемью ракетами "Калибр".

Водоизмещение кораблей типа "Буян-М" – 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.