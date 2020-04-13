В Средиземном море проведено учение кораблей Черноморского флота России по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-Морского Флота Российской Федерации, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в дальней морской зоне, пишет пресс-служба Минобороны России.

В мероприятии боевой подготовки были задействованы экипажи фрегата (фр) «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля (мрк) «Орехово-Зуево», патрульного корабля (пк) «Дмитрий Рогачёв» и корабля противоминной обороны (пмо) «Иван Антонов».

В ходе учения экипаж корабля пмо «Иван Антонов» выполнил задачу по проведению противоминной разведки и проделал проход в минных заграждениях условного противника для отряда кораблей ЧФ.

Экипажи фр «Адмирал Григорович», мрк Орехово-Зуево и пк «Дмитрий Рогачёв» форсировали район с минной опасностью по протраленной полосе, после чего расчёты артиллерийских боевых частей кораблей уничтожили макеты плавающих мин.

Для экипажей пк «Дмитрий Рогачёв» и корабля пмо «Иван Антонов» это первый поход в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ со дня приёма кораблей в состав флота.