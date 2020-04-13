Сполучені Штати засуджують мілітаризацію Росією Кримського півострова та перешкоджання свободі судноплавства у прилеглих морських районах.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"США засуджують мілітаризацію Росією Кримського півострова та посягання нею права і свободи судноплавства у прилеглих морських районах, у тому числі в Керченській протоці та Азовському морі, що загрожує нашій спільній безпеці", - сказав він.

Крім того, у ході свого виступу очільник американський посол в черговий раз заявив, що США засуджують примусовий призов на військову службу, який Росія проводить у порушення міжнародного права в окупованому Криму.

"Ми закликаємо Росію, ми вимагаємо, щоб Росія негайно припинила кампанію примусового призову в окупованому Криму, а також інші свої зловживання та повернула контроль над півостровом Україні", - заявив він.

Як раніше повідомляло агентство, Євросоюз у четвер закликав Росію виконати наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року та скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.