Сполучені Штати в ОБСЄ засудили мілітаризацію окупованого Росією Криму
|09:45 04.05.2020
|Крым
Сполучені Штати засуджують мілітаризацію Росією Кримського півострова та перешкоджання свободі судноплавства у прилеглих морських районах.
Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.
"США засуджують мілітаризацію Росією Кримського півострова та посягання нею права і свободи судноплавства у прилеглих морських районах, у тому числі в Керченській протоці та Азовському морі, що загрожує нашій спільній безпеці", - сказав він.
Крім того, у ході свого виступу очільник американський посол в черговий раз заявив, що США засуджують примусовий призов на військову службу, який Росія проводить у порушення міжнародного права в окупованому Криму.
"Ми закликаємо Росію, ми вимагаємо, щоб Росія негайно припинила кампанію примусового призову в окупованому Криму, а також інші свої зловживання та повернула контроль над півостровом Україні", - заявив він.
Як раніше повідомляло агентство, Євросоюз у четвер закликав Росію виконати наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року та скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.
Ще на цю тему:
Спасательный вертолет отработал посадку на фрегат ЧФ России
Корабли Черноморского флота РФ провели учени в Средиземном море
Порошенко вимагає від Зеленського довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці
Два десятка самолетов и вертолетов, пролетевших над Керчью, переполошили горожан / Видео
ЧФ России провел учебную ракетную атаку корабельной группы
Морская пехота оккупантов училась управлять БТРами в море
Несмотря на эпидемию, в оккупированном Симферополе начала работу комиссия по отбору контрактников на военную службу