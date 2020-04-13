Суди у "справі Хізб ут-Тахрір" у Росії призупинили через COVID

09:30 04.05.2020   Крым

Адвокати Олексій Ладін і Айдер Азаматов відвідали в ростовському СІЗО фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Зекір'яєва і Эрнеса Аметова, суди проти яких призупинені у зв'язку коронавірусом.

Як пише Укрінформ, про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Наступне засідання призначено на 13 травня 2020 року. У зв'язку з такою тривалою паузою було необхідно дізнатися - як його (Сервера Зекір'яєва – ред.) стан здоров'я, тим більше у нього раніше були проблеми. Були ущільнення і запалення шийних лімфатичних вузлів, не був поставлений діагноз», - повідомив Ладін.

Адвокат розповів, що, за словами Зекір'яєва, його відвідував консул України. Ув'язненому провели УЗД, однак подальші дослідження для встановлення діагнозу припинено «у зв'язку з побоюванням зараження коронавірусною інфекцією».

За словами Ладіна, захист буде наполягати на тому, щоб відкласти засідання, призначене на 13 травня, оскільки він зацікавлений у повноцінному розгляді в присутності всіх слухачів, «що неможливо в нинішніх умовах».

Одночасно в ростовському СІЗО-1 відбулася зустріч адвоката Айдера Азаматова з його підзахисним Ернесом Аметовим, також інформує Кримська солідарність.

За словами Азаматова, у зв'язку з карантинними заходами вдалося зустрітися лише в кабінетах для побачень з родичами, через скло і по телефону, «тобто конфіденційного спілкування не вийшло і підписати деякі документи також не вийшло».

Як підкреслив адвокат, Аметов продовжує готуватися до процесу і налаштований відстоювати свою невинність у суді, адже вважає свій арешт переслідуванням з політичних і релігійних мотивів.

Стосовно стану здоров'я Аметова, зазначив адвокат, його підзахисному у зв'язку із захворюванням дванадцятипалої кишки необхідно вживати молочні продукти, проте в СІЗО з незрозумілих причин їх не передають.

«Я вже цю інформацію зажадав і направив адвокатський запит про його стан здоров'я. Які медичні маніпуляції проводяться щодо Ернеса, які препарати йому дають, і чи взагалі надають якусь медичну допомогу», - розповів Азаматов.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2017 року у Бахчисараї пройшли обшуки у шістьох кримських татар: Сейрана Салієва, Марлена (Сулеймана) Асанова, Тимура Ібрагімова, Сервера Зекір'яєва , Мемета Бєлялова, Ернеса Аметова. Після обшуку всі шестеро був безпідставно взяті під арешт.

21 травня 2018 року, в селищі Долинне Бахчисарайського району, в результаті обшуку були також затримані, а згодом заарештовані Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Звинувачення проти них долучили до другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Їм закидають ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації).

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд у російському Ростові-на-Дону, куди були етаповані всі фігуранти, почав розглядати справу по суті. Всім затриманим загрожують терміни від 15 до 20 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму.



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