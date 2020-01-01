Фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів стрільби у Чорному морі / Відео

09:00 04.05.2020   Украина

Флагман українського флоту «Гетьман Сагайдачний» знову вийшов у Чорне море.

Фрегат закрив район для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчально-бойових завдань.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.

"Екіпажу належало виконати практичні стрільби з корабельної артилерійської установки АК-100 та знищення умовного противника із зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки – АК-630, з якими особовий склад успішно впорався. Вперше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16 задля забезпечення радіоелектронних перешкод, які створюють так званні "хмари" для виведення з курсу наведених на корабель ракет", йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вже не вперше українські військові моряки зафіксували порушення морського права та присутність Чорноморського флоту РФ в окупованих і стратегічно важливих морських ділянках. Окрім військових розвідувальних кораблів у районі Галіцинських газових родовищ, команда флагмана спостерігала, як російський танкер, що рухався з окупованих морських районів, спустив російський триколор, аби українські моряки його не зафіксували.



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