"Режим повышенной готовности" в оккупированном Севастополе может быть продлен до осени текущего года, несмотря на постепенное снятие отдельных ограничений.

Об этом сегодня рассказал т.н. "и.о. губернатора" оккупированного города Михаил Развожаев, пишет Новый Севастополь.

«Трудно осознать, но это несколько месяцев, возможно, до осени, придется жить в таком режиме – режиме не абсолютной самоизоляции, но повышенной готовности и постепенного выхода (из него) наших учреждений, частного сектора, торговли – не только той, которая сейчас разрешена», – заявил он в эфире «СТВ».

Глава оккупированного города добавил, что, в частности, на это время в торговых залах могут быть установлены счетчики посетителей, которые помогали бы ограничивать одновременное нахождение большого скопления людей в помещениях.

В настоящее время "режим повышенной готовности" в Севастополе действует до конца мая.